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Aktüel Depremden sonra başladı! Düzce Gölyaka'da şaşkına çeviren olay
Aktüel

Depremden sonra başladı! Düzce Gölyaka'da şaşkına çeviren olay

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan artezyen su kuyusu, 23 Kasım'da meydana gelen depremin ardından çakmak çakıldığında yanmaya başladı. Türkiye'yi şaşkına çeviren olay...

Yeniakit Publisher
2022-11-29 13:13:00 - 2022-11-29 13:38:05
Depremden sonra başladı! Düzce Gölyaka'da şaşkına çeviren olay

Gölyaka ilçesindeki Yeşilova köyünde 2013 yılında tarlanın su ihtiyacının karşılanması için vatandaşlar açılan artezyen su kuyusu, 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kaynamaya ve köpüklenmeye başladı. İlginç görüntüyü fark eden vatandaşlar, çakmak çakınca suyun yandığını tespit etti. Suyun neden yandığı ise henüz bilinmiyor.

"105 METRE DERİNDEN ÇIKAN BİR SU ÇAKMAK ÇAKILDIĞINDA YANIYOR"

İlk kez böyle bir olay ile karşılaştığını söyleyen Cemalettin Sivil, "105 metre derinden çıkan bir su çakmak çakıldığında yanıyor. Bu su 1999 depreminden sonra çıkarıldı. Daha önce buna yakın bir yerde artezyen vardı fakat 1999 depreminden sonra onun suyu bitti. Sonrasında bu bölgeye sondaj vuruldu ve bu su çıkmaya başladı" dedi.

Depremden sonra başladı! Şaşkına çeviren olay

23 Kasım'da meydana gelen depremin ardından suyun köpürmeye ve kaynamaya başladığını söyleyen Sivil, "Bu kadar köpürmesi ve artması depremden sonra oldu, daha önce bunlar yoktu. Normal bir şey değil, bize normal gelmiyor. Daha önce bu çevrede de böyle bir durum görmedik" diye konuştu.

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