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Gündem Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı
Gündem

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde şu ana kadar 39 bin 672 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 21:47:00 - 2023-02-17 22:17:58
Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Soylu, depremin ilk saatlerinden itibaren bölgede olduklarını belirterek "Buradayız birçok arkadaşımızla beraber. Bu ağır deprem sürecindeki yaraları sarabilmek için hep birlikte bir mücadeleyi ortaya koymaya çalışıyoruz. Depremin ilk meselesi arama kurtarmadır. Şunu bir rakam olarak söyleyebilirim. Sadece arama kurtarma yapılan bina sayısı 20 binin üzerindedir. 10 ilde yaptığımız hasar tespitlerinde hemen hemen yarı orandayız. Tabii bununla birlikte aynı zamanda şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızı kaybettik" şeklinde konuştu.

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