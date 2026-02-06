Kızılay 'kabul edilemez' diyerek duyurdu! Recep Yarıcı'nın görevine son verildi

Türk Kızılay, Sakarya'daki Hendek Şube Başkanı Recep Yarıcı'nın görevine son verildiğini bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, Hendek Şube Başkanlığı görevine, bir önceki başkanın istifa etmesinin ardından 6 Ocak'ta gelen Recep Yarıcı'nın "yüz kızartıcı bir suçtan" dolayı tutuklandığının büyük bir infialle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Asla kabul edilemez nitelikteki bu yüz kızartıcı olayın bilgisini alır almaz Genel Merkez Yönetim Kurulumuz, Recep Yarıcı'nın görevine 31 Ocak'ta derhal son vermiştir. Adı geçen kişi Türk Kızılay Hendek Şube Başkanlığı görevinde sadece 25 gün kalmıştır. Kurumumuzla tüm ilişiği kesilen şahsın en ağır cezayı alması için olaya müdahil olduğumuzu, sıfır tolerans gösterdiğimiz konunun tüm yönleriyle aydınlatılması için adli mercilerle işbirliği içinde çalıştığımızı ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."