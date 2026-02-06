15 Temmuz Şehitleri, kardeş Azerbaycan’da anıldı

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen etkinlikte, terör örgütü FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi bir kez daha gündeme taşınırken şehitlerimiz de yâd edildi.

“SEVDİKLERİNİ GÖZÜNÜ KIRPMADAN ŞEHİTLİĞE UĞURLAYAN BİR MİLLETİZ”

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Türkiye Büyükelçiliği ile Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Azerbaycan Bölge Başkanlığı’nın ortak düzenlediği etkinliğe, Türkiye’den 15 Temmuz Derneği davet edildi. Etkinlikte konuşan Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Türkiye ve Azerbaycan’ın her zaman kardeşliğin gerektirdiği şekilde birbirlerinin haklarını koruyup gözettiğini belirtti.

Bunun 15 Temmuz hain darbe girişimi sürecinde de açıkça görüldüğünü ifade eden Akgün, şunları söyledi: “15 Temmuz gecesinde Türk halkının göstermiş olduğu direniş ruhunu, aynı şekilde Bakü’de yaşayan kardeşlerimizin de gösterdiğini yakinen biliyorum. İki ülke arasındaki birlik ve kardeşlik atalarımıza kadar uzanıyor. Bundan sonra da gelecek nesillere aynı kardeşliği ve birliği aktaracağız”

“AZERBAYCAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ DAHA DA GÜÇLENDİRİLMELİ”

UID Azerbaycan Başkanı Cengiz Aygör de konuşmasında, UID’in faaliyet gösterdiği ana alanlara değinerek, uluslararası iş birliği ve kamu diplomasisi kapsamında Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin daha da güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

“O GÜN İNSANLAR ‘GEREKİRSE CANIMIZI VERİRİZ’ DİYEREK SOKAĞA ÇIKTI”

Etkinlikte konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, bayrağı özgürlük sembolü olarak gören milletlerin, gerektiğinde en sevdiklerini feda edebildiklerine dikkat çekti. Turunç konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “O gün sokağa çıkan insanlar, ecdadından aldığı kutsal emanet olan devleti, bayrağı ve milletin köklü iradesini korumak adına ‘gerekirse canımızı veririz’ diyerek meydanlara çıktı. Bu, tek bayrak altında vatan millet aşkıyla yaşama isteğinin en güçlü tezahürüdür” İsmail Hakkı Turunç konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Bir ailemize, ihtiyacı olup olmadığını sorduğumuzda aldığımız cevap çok manidardı: ‘Allah bana şehit eşi olmayı nasip etti. Siz bana şehit eşi olmaktan daha büyük ve kutsal ne verebilirsiniz?’ demişti. 15 Temmuz hain darbe girişimini birçok ülkede anlatmaya devam ediyor; insanların vatanlarına sahip çıkmaları konusunda sempozyumlar ve konferanslar düzenliyoruz. Gördüğüm ülkeler arasında Türkiye kadar birbirine bağlı bir ülke görmedim”

UID Azerbaycan Bölge Başkanlığı’nın düzenlediği etkinliğe; şehit ve gazi aileleri başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin Azerbaycan Büyükelçisi Sayın Birol Akgün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Azerbaycan Temsilciliği Başkanı Ufuk Turganer ve çeşitli alanlarda faaliyet gösteren yaklaşık 150 iş insanı katıldı.