Siyaset CHP’li Belediyenin “yol verdiği” işletmeleri Bakanlık yıktı
Siyaset

CHP’li Belediyenin “yol verdiği” işletmeleri Bakanlık yıktı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Side büyük plajda bulunan 15 günübirlik işletme Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yıkım kararı doğrultusunda işletme sahipleri tarafından yıkıldı.

Side'nin Sorgun tarafında büyük plajdaki işletmeler tahliye edilmeye başlandı. Bölgenin 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda olması sebebiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne tahsis edildi. Tahsisin yapılmasının ardından Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından plajda bulunan 15 günübirlik tesise yazı gönderilerek 15 gün içerisinde tahliye edilmesi talep edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda işletmeler sahipleri tarafından yıkılarak tahliye edilmeye başlandı. Tahliyelerin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor. Yıkımlar sırasında bölgede jandarma ekipleri tarafından gerekli önlemlerin alındığı ve denetimlerin yapıldığı gözlendi.

Gündem

CHP’li Manavgat Belediyesi’nde rüşvet davası: Baklava kutusu yetmedi! İşin yüzde 30’unu istediler

