Sadece kokusunda bile mucize olan tarçının bilinmeyen 7 faydası...
Kış aylarının vazgeçilmezi olan ve severek tükettiğiniz, kokusuna bayıldığınız tarçının hiç bilmediğiniz 7 faydasına bir göz atalım...
Kış aylarının vazgeçilmezi olan ve severek tükettiğiniz, kokusuna bayıldığınız tarçının hiç bilmediğiniz 7 faydasına bir göz atalım...
Tarçın, kemiklerin güçlenmesinde önemli bir etkiye sahip olan kalsiyumu bol miktarda içerir. Kalsiyumun vücuda kazanmasına etki eden bir vitamin de manganezdir. Buraya kadar her şey zaten net ancak biz bir bilgi daha verelim: Tarçın aynı zamanda manganez de içererek, kalsiyumun vücuda işlenmesinde yardımcı olur. İşte tarçının en önemli 7 faydası...
1. Ağız bakımı da ondan sorulur: Diş ağrısını hafifletir Tarçın çok eski zamanlarda diş ağrılarını geçirmek için kullanılırmış. Günümüze kadar gelen bu özelliği ile tarçından faydalanmak pek mümkün. Ağrıyan dişinizin üzerine biraz toz tarçın koyarak ağrının hafiflemesini sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde tarçın çayını soğuttuktan sonra gargara olarak da kullanabilirsiniz.
2. Ağız kokusunu bitirir Tarçını ağız kokusunu gidermek için de kullanabilirsiniz. Anlık yediğiniz yiyeceklerden sonra tıpkı karanfil çiğner gibi bir miktar toz tarçın çiğneyebilirsiniz. Daha sonra bol su ile çalkalayın.
3. Kolesterolü düşürür Yapılan çalışmalar günde bir çay kaşığının ucu kadar tarçın tüketen insanların kolesterolünün düştüğünü göstermiştir. Ayrıca tarçın, kandaki kötü kolesterolün yanı sıra trigliserid seviyesini de düşürür.
4. Kasılmalar da dahil: Karın ağrılarını yavaşlatır Tarçın içindeki bileşenler sayesinde karın ağrısı çekenlerin de yardımına koşmaktadır. Acı olduğunu belirtmek şart sanıyoruz ama çok etkili bir yöntemdir. Bir çay bardağı sıcak suya, bir çay kaşığı tarçın koyarak tüketebilirsiniz. Karın ağrısını yavaş yavaş hafiflettiğini göreceksiniz.
5. Kalp hastalıklarını önler Tarçının içerdiği vitamin ve minerallere baktığınızda yüksek oranda kalsiyum ve lif içerdiğini görmekteyiz. Bu da kalp damar sistemini güçlendirmeye yarayan özellikler olup kalp hastalıklarına karşı bir koruma sağlar.
6. Soğuk algınlığına iyi gelir Antioksidan, antibakteriyel ve diğer tüm anti’leri kendi bünyesinde bulundurarak bir nevi “karşı” politikası izleyen bal, bağışıklık sistemini en kısa yoldan sağlamlaştıran yiyeceklerden de bir tanesi. Tarçın ile birlikte tüketildiğinde ise balın anti özelliğine bir de antimikrobiyal ekler.
7. Eklem ağrılarına iyi gelir Tarçının etkisi, ağrıyan bölgeler için mükemmel bir masaj yağı olacaktır. Özellikle eklem ağrılarında hafif bir masajla birlikte tarçın yağını uygulayabilirsiniz. Hemen hemen her aktarda artık rahatlıkla bulabilirsiniz.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23