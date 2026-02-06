Sadece kokusunda bile mucize olan tarçının bilinmeyen 7 faydası...

Tarçın, kemiklerin güçlenmesinde önemli bir etkiye sahip olan kalsiyumu bol miktarda içerir. Kalsiyumun vücuda kazanmasına etki eden bir vitamin de manganezdir. Buraya kadar her şey zaten net ancak biz bir bilgi daha verelim: Tarçın aynı zamanda manganez de içererek, kalsiyumun vücuda işlenmesinde yardımcı olur. İşte tarçının en önemli 7 faydası...