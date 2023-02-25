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Yerel Depremde hasar gören araçlar kaldırılıyor
Yerel

Depremde hasar gören araçlar kaldırılıyor

Kahramanmaraş'ta 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da enkaz altında kalarak zarar gören araçlar, otoparka çekiliyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 17:54:00 -
Depremde hasar gören araçlar kaldırılıyor

Deprem nedeniyle kentte birçok araç, yıkılan binaların enkazı altında kalarak hurdaya döndü. Kaldırılan enkazların altından çıkarılan araçlar, Elbistan-Nurhak kara yolunda bulunan şeker fabrikasının yanında hazırlanan otoparka götürülüyor.

Otoparka getirilen araçların kaydını ise bölgede bulunan trafik ekipleri yapıyor.

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