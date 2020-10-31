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Gündem Depremde evi yıkılanlara ev verilecek mi?
Gündem

Depremde evi yıkılanlara ev verilecek mi?

Evi yıkılanlara yardım yapılacak mı? | Merkez üstü Seferihisar olan deprem İzmir’de binaları yıktı. 17 binada arama kurtarma çalışmaları başladı. 8 binada arama çalışmaları tamamlandı. 9 binada ise çalışmalar hassas bir şekilde devam ediyor. Evlerini kaybedenler nasıl bir yardım alacaklarını merak ediyor. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan açıklama geldi. Peki, evi yıkılanlara ev verilecek mi?

Yeniakit Publisher
2020-10-31 15:37:00 -
Depremde evi yıkılanlara ev verilecek mi?

Evi yıkılanlara yardım yapılacak mı? | Deprem son açıklanan rakamlara göre 26 canı aramızdan aldı. 885 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Evleri hasar görenler devletin kendilerine nasıl ne şekilde destek olacağını araştırıyor. Depremde evleri yıkılanlara ev verilecek mi?

Depremde evi yıkılanlara ev verilecek mi?

Merak edilen konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Van'da deprem sonrası 25 bin 172 konut, kamu binası, okul, cami, sosyal tesis ile 2 bin 325 ahırı inşa ederek sahiplerine teslim ettik. Ocak ayında yaşanan depremin ardından Malatya'da 5 bin 24 ve Elazığ'da 18 bin 868 konutun önemli bir kısmını bitirdik, kalanlarını da depremin yıl dönümüne kadar tamamlamış olacağız. İzmir'deki depremde evleri yıkılan vatandaşlarımıza da inşallah en kısa sürede yenilerini yapıp teslim edeceğiz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" diye konuştu.

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