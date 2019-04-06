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Depremde cezaevinden firar etti, 8 yıl sonra gizli bölmede yakalandı

Van'da 2011 yılında meydana gelen depremde cezaevinden firar eden İ.Y., Başkele ilçesindeki evinde yaptığı gizli bölmede yakalandı.

06 Nisan 2019 Cumartesi 23:20
Depremde cezaevinden firar etti, 8 yıl sonra gizli bölmede yakalandı

Van'da, 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem sırasında, uyuşturucu suçundan Van M Tipi Cezaevi'nde kalan İ.Y. firar etti. İ.Y.'nin yakalanması için başlatılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

Firari İ.Y.'nin yakalanması için yaklaşık 3 ay önce jandarma tarafından özel ekip kuruldu.

Özel ekip İ.Y.'nin izine Başkale'da ulaştı. Operasyon düzenleyen ekip, İ.Y.'yi Başkale'deki evinde yaptığı gizli bölmede yakaladı.

Hakkında 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan arama kararı bulunan İ.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 23:20
  1. deprem
  2. Van M Tipi Cezaevi
  3. Başkale

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