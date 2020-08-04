Depremde can kaybı var mı? Deprem hasara neden oldu mu?

AFAD'ın verilerine göre depremin merkez üssü Malatya Pütürge, depremin büyüklüğü ise 5,2 olarak ölçüldü. Deprem yeryüzüne 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Malatya Valisi Aydın Baruş "(Pütürge merkezli deprem) Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok." Derken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5,2 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

Can kaybımız yok

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük açıklamasında "Ekiplerimizle birlikte sahadayız, can kaybımız yok. Geçmiş depremde hasar gören ve şu anda da hasar alan binalarımız var. Kısa sürdüğü için yıkım olduğunu düşünmüyoruz, deprem 10-12 saniye kadar sürmüş olabilir. 31 Temmuz’da da 4 büyüklüğünde bir deprem olmuştu o bu kadar şiddetli değildi ama bu deprem çok şiddetliydi." dedi.