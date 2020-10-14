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Ekonomi Deprem yönetmeliğine uygun konutlar tercih edilmeli
Ekonomi

Deprem yönetmeliğine uygun konutlar tercih edilmeli

Elite City ve Elite Life projeleriyle öne çıkan Şua İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Kaya, konut alırken binaların deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilip edilmediğinin sorgulanması gerektiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 09:38:00 -
Deprem yönetmeliğine uygun konutlar tercih edilmeli

Kaya, “Güvenilir ve depreme dayanıklı konut almak için detaylı bir araştırma yapılmalı. Projelerinde kaliteli malzemeler kullanan, sermaye yapıları ve referansları güçlü inşaat firmaları tercih edilmeli” dedi.

Dönüşüm vurgusu

Yıl başından bu yana 21 bini aşkın deprem kaydedildiğini hatırlatan Kaya, şunları söyledi: “Türkiye’de riskli binaların yenilenmesi sürecinde kentsel dönüşüm büyük bir fırsat niteliği taşıyor. Verilere göre ülkemizde yaklaşık 20 milyonluk yapı stokunun 7.5 milyonu riskli durumda. Bu nedenle kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verilmeli ve toplum depreme karşı bilinçlendirilmeli. Konutlar itinayla tasarlanmalı. Bu noktada inşaat sektörüne de önemli görevler düşüyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşanılan çarpık kentleşmeyi ve beraberinde gelen yapısal sorunları planlı dönüşüm çalışmalarıyla ortadan kaldırmak mümkün. Burada önemli olan husus, yenilenecek yapıları şehrin mimarisine uygun olarak planlamak.”

 

Önemli uyarı

Daire seçimi yapılırken çevresel faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini dile getiren Kaya, “Şu muhakkak ki enerjiyi ve suyu verimli kullanan, doğaya dost bir yaklaşımla dizayn edilen binalar; hem dünyanın sürdürülebilirliğine hem de tüketicilerin daha tasarruflu bir yaşam sürmelerine katkı sağlıyor” diye konuştu.

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