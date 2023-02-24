Deprem yardımları için Kayseri'de lojistik merkez kuruldu

Depremlerden etkilenen yerlere yardımların tasnif edilmiş şekilde hızlı ulaştırılması amacıyla Kayseri'de lojistik aktarma merkezi kuruldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından hem yurt içinde hem de uluslararası alanda dayanışma en üst seviyeye çıktı. Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından tonlarca ayni yardım, çeşitli ulaşım araçlarıyla deprem bölgesine sevk edilmeye başlandı.

Bakanlık bünyesinde oluşturulan kriz merkezi aracılığıyla deprem yardımlarının koordinasyonu için Adana, Gaziantep ve Kayseri'de lojistik aktarma merkezleri oluşturuldu.