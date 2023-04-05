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Yerel “Deprem Yardımı” adı altında kaçakçılık yapanlara geçit yok
Yerel

“Deprem Yardımı” adı altında kaçakçılık yapanlara geçit yok

Yeniakit Publisher
2023-04-05 16:05:00 -
"Deprem Yardımı" adı altında kaçakçılık yapanlara geçit yok

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda, depremzedelere yardım malzemesi adı altında Türkiye’ye sokulmaya çalışılan 3 milyon 730 bin lira değerinde 6 bin adet akıllı telefon ekranı ele geçirildi.

 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda Kapıkule Gümrük Kapısından Türkiye’ye giriş yapacak bir araç takibe alındı. Genel Müdürlük ile Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin koordineli yürüttüğü operasyonda, şüpheli araç Kapıkule Gümrük Sahasına geldiğinde kontrol edilmek üzere x-ray taramasına sevk edildi.

Taramadan önce araçta bulunan şahıslar, araçta kaçak veya yasak eşya bulunmadığını depremzedelere yardım malzemesi taşıdıklarını beyan etti. Şahısların beyanı sonrası x-ray taramasından geçirilen araç, ardından fiziki kontrole tabi tutuldu.

Kolilerin üzerinde bebek maması, yetişkin bezi, ıslak mendil, iç çamaşırı vb. ibareler olduğu görülürken, bazı kolilerin üzerinde herhangi bir ibare bulunmadığı ve diğer kolilerden daha ağır olduğu anlaşıldı. Kolilerin açılmasıyla yapılan detaylı aramada, çok sayıda kolinin içerisinde yüklü miktarda akıllı telefon ekranı bulunduğu tespit edildi. Söz konusu telefon ekranlarının beyan edilen eşya listesinde yer almadığı görüldü. Operasyon neticesinde 19 kolinin içerisinde toplam 6 bin adet akıllı telefon ekranı ele geçirildi.

Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatılırken, yakalanan kaçak eşyaya el konuldu. Ele geçirilen ekranların 3 milyon 730 bin lira değerinde olduğu belirlendi.

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