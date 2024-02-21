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Yerel Deprem vurdu vuracak! İzmir diken üstünde!
Yerel

Deprem vurdu vuracak! İzmir diken üstünde!

Yeniakit Publisher
2024-02-21 15:46:00 -
Deprem vurdu vuracak! İzmir diken üstünde!

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'in 7 ve üzeri deprem üretme kapasitesi bulunan 12 fay hattının bulunduğunu ifade etti. Görür katıldığı programda şu ifadeleri kullandı: "Bu faylar yavaş faylar. Yani hareket blokları yavaş ve orada da yavaş stres birikiyor demektir.

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'in 7 ve üzeri deprem üretme kapasitesi bulunan 12 fay hattının bulunduğunu ifade etti. Görür katıldığı programda şu ifadeleri kullandı: "Bu faylar yavaş faylar. Yani hareket blokları yavaş ve orada da yavaş stres birikiyor demektir.

Buhareket yılda 0.3 mm ise bin yılda 3 metre yapar. Onun için bu fayların çok ayrıntılı araştırılması lazım. Şimdi bu faylar inceleniyor. Sadece onlar değil Hasan Sözbilir de çalışmalar yapıyor. Bu fayların her birinin deprem üretme potansiyelini bilirsek, İzmir'in gerçek tehlikesini ortaya koymuş olacağız. Ona bağlı olarak zemin çalışmasını da yapacağız. O zaman işte İzmir için gerçek anlamıyla tehlikenin boyutunu, zamanını konuşacağız" dedi.

ÇALIŞMALAR YAPILMALI

İzmir'in en kalabalık bölgelerinde bulunan fay hattının olduğunu dile getiren Görür, "Sakız'da deprem oluyor İzmir'de evler yıkılıyor. Yarın İzmir fayı harekete geçse ne olacak? Bu akıl değil, sen tehlikeyi bilmeden buralara imar veremezsin" dedi. İzmir'de belediye başkanına çok iş düştüğünü belirten Görür, başkan olacak kişinin önce bu çalışmaları yapması gerektiğini ve böylece depremde karşılaşılacak hasarın en aza indirgeneceğini belirtti.

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