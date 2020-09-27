Deprem ve afette hedef ilk 6 saat

İstanbul Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Soylu, şöyle devam etti: “2021 yılını Afet Eğitim Yılı ilan edeceğiz. Yeni doğan çocuktan en yaşlımıza kadar büyük bir seferberlikle herkese dokunacağız. Afetten önce hangi tedbirleri almalıyız, riskleri nasıl azaltmalıyız, afet anında ve sonrasında neler yapmalıyız? AFAD Başkanlığımız, bu meselelerle ilgili hazırlık yapıyor. Tüm Türkiye’de afet eğitim seferberliğini ortaya koymamız gerekir.”