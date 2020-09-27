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Siyaset Deprem ve afette hedef ilk 6 saat
Siyaset

Deprem ve afette hedef ilk 6 saat

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Deprem ve afetlerde ilk 6 saat çok önemli. İlk 6 saati iyi yönettik yönettik, sonrası devletimiizin kapasitesiyle başarılı bir şekilde gidecektir. Bugüne kadar bunu başardık. Özellikle ilk 6 saatteki iletişim, trafik, sağlık müdahaleleri, tahliyeler... Bütün bunları sağlamaktır” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 12:56:00 -
Deprem ve afette hedef ilk 6 saat

İstanbul Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Soylu, şöyle devam etti: “2021 yılını Afet Eğitim Yılı ilan edeceğiz. Yeni doğan çocuktan en yaşlımıza kadar büyük bir seferberlikle herkese dokunacağız. Afetten önce hangi tedbirleri almalıyız, riskleri nasıl azaltmalıyız, afet anında ve sonrasında neler yapmalıyız? AFAD Başkanlığımız, bu meselelerle ilgili hazırlık yapıyor. Tüm Türkiye’de afet eğitim seferberliğini ortaya koymamız gerekir.”

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