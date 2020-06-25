Deprem uzmanı Naci Görür haritayı paylaştı: Stres transferi...

Van'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Van Valisi Bilmez, "Depremin merkez üssünden bildirilen bir hasar yok. Ekilerin araştırması sürüyor" dedi.

Deprem sonrası sosyal medya hesabından konuşan Prof. Dr. Naci Görür, stres transferi nedeniyle bölgede deprem beklediklerini söyledi.

Naci Görür, "Kısa süre önce Van-Özalp çevresinde 5.4 büyüklüğünde deprem oldu. Bu deprem muhtemelen Erciş Fayının doğuya doğru uzantısı ve Hasan-Timur fay zonunun güneyinde meydana geldi. Hatırlarsanız, bir müddet önce bu faylarla Başkale fayının kesim bölgesinde ve Türkiye-İran sınırında çok sayıda depremler oluyordu. Ben de o zaman stres transferini gözeterek teweetlerimde Van yöresine dikkat diyordum. Sanıyorum bu deprem sözünü ettiğimiz etkileşimin sonucu olmalı" dedi.

Görür bölgeye ilişkin bir deprem haritası da paylaştı.