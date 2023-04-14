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Yerel 'Deprem Terazisi' olan cami işte böyle yıkıldı
Yerel

'Deprem Terazisi' olan cami işte böyle yıkıldı

Yeniakit Publisher
2023-04-14 06:54:00 - 2023-04-14 07:03:21

Hatay'da, mihrabının yanında "deprem terazileri" bulunan tarihi Mahremiye Camisi'nin 6 Şubat'taki depremlerde yıkılma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Antakya ilçesinde, 600 yıllık tarihinin yanı sıra mihrabın sağ ve solunda "deprem terazisi" denilen iki döner sütununla da bilinen Mahremiye Camisi'nin, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Cami içerisindeki kameraya, sarsıntı anında "deprem terazisi" bulunan mihrap ile minberin devrilmesinin ardından tavanın çöktüğü yansıyor.

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