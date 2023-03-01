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Gündem Deprem soruşturmasında 1 inşaat mühendisi tutuklandı!
Gündem

Deprem soruşturmasında 1 inşaat mühendisi tutuklandı!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yürütülen deprem soruşturması kapsamında, 1 inşaat mühendisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 21:57:00 -
Deprem soruşturmasında 1 inşaat mühendisi tutuklandı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklamalar sürüyor.

Elbistan Adliyesi'nde cumhuriyet savcıları nezaretinde kurulan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerinin dahil olduğu ‘Deprem Suçları Soruşturma Bürosu', çok sayıda şüpheli ile ilgili hiçbir detayı atlamadan çalışıyor.

Sorumlu olduğu inşaatlarda 14 kişi hayatını kaybetti!

Yürütülen soruşturmalar çerçevesinde çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu şahıslardan M.B.A., Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'ndaki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi. İnşaat mühendisi olduğu öğrenilen M.B.A. çıkarıldığı mahkemece bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak suçundan tutuklanarak Kayseri T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

M.B.A.'nın sorumluluğunu üstlendiği inşaatlarda 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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