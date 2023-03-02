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Yerel Deprem soruşturmalarında flaş gelişme!
Yerel

Deprem soruşturmalarında flaş gelişme!

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler sonrasında bölgelerde yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklu sayısı 218'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 11:40:00 -
Deprem soruşturmalarında flaş gelişme!

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler sonrasında bölgelerde yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklu sayısı 218'e yükseldi.
Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler sonrasında soruşturmalar devam ediyor. Bölgede yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmalar çerçevesinde tutuklu sayısı 218'e yükseldi.

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