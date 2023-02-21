Deprem sonrası Rusya'dan beklenmedik Türkiye kararı! Listeye eklediler

Rusya 19 ülkenin vatandaşlarına, sadece otel rezervasyonu ile başvurmak kaydıyla altı aya kadar çok girişli turist vizesi alma hakkı tanıdı. Daha önce "aday ülkeler" arasında adı geçmeyen Türkiye ise listeye dahil edildi.



Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, vatandaşları otel ya da bir başka konaklama rezervasyonuna dayalı olarak Rusya'da altı aya kadar turist vizesi alma hakkına sahibi olacak 19 ülkenin yer aldığı bir listeyi onaylayan bir kararname imzaladı. Belge, hükümetin resmi portalında bu akşam yayınlandı.



Listedeki sıralamaya göre söz konusu ülkeler Bahreyn, Brunei, Hindistan, Endonezya, İran, Kamboçya, Çin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Kuveyt, Laos, Malezya, Meksika, Myanmar, Umman, Suudi Arabistan, Sırbistan, Tayland, Türkiye ve Filipinler oldu.



Karara temel teşkil eden ilk yasa Ağustos 2021'de çıkarılmıştı.

Turkrus