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Dünya Deprem sonrası Rusya'dan beklenmedik Türkiye kararı! Listeye eklediler
Dünya

Deprem sonrası Rusya'dan beklenmedik Türkiye kararı! Listeye eklediler

Rusya 19 ülkenin vatandaşlarına 6 aylık çok girişli kolay vize alma hakkı tanıdı. Listeye Türkiye de eklendi.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 07:56:00 - 2023-02-21 08:02:32
Deprem sonrası Rusya'dan beklenmedik Türkiye kararı! Listeye eklediler

Rusya 19 ülkenin vatandaşlarına, sadece otel rezervasyonu ile başvurmak kaydıyla altı aya kadar çok girişli turist vizesi alma hakkı tanıdı. Daha önce "aday ülkeler" arasında adı geçmeyen Türkiye ise listeye dahil edildi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, vatandaşları otel ya da bir başka konaklama rezervasyonuna dayalı olarak Rusya'da altı aya kadar turist vizesi alma hakkına sahibi olacak 19 ülkenin yer aldığı bir listeyi onaylayan bir kararname imzaladı. Belge, hükümetin resmi portalında bu akşam yayınlandı.

Listedeki sıralamaya göre söz konusu ülkeler Bahreyn, Brunei, Hindistan, Endonezya, İran, Kamboçya, Çin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Kuveyt, Laos, Malezya, Meksika, Myanmar, Umman, Suudi Arabistan, Sırbistan, Tayland, Türkiye ve Filipinler oldu.

Karara temel teşkil eden ilk yasa Ağustos 2021'de çıkarılmıştı.

Turkrus

3
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Yorumlar

Mehmet

İltica olarak gidecem

Demir

Beynin kişiliğin ekonominin gelişmediği Ülkeler ,Bunlara bakıldığında neyi gösterir geri kalmış ülkeler veTürkiye.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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