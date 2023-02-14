Deprem sonrası hükümetten dikkat çeken altın kararı: Durduruldu
Deprem felaketinin ekonomiye olumsuz etkisini hafifletmek amacıyla altın ithalatı durduruldu.
6 Şubat depremlerinin ekonomiye olumsuz etkisini hafifletmek için mal mukabili (vadeli) altın ithalatının geçici bir süreliğine durdurulması için karar alındığı belirtildi.
Cari açıkta artışın önlenmesi için altın ithalatında geçici durdurma kararı alındı.
Ocak'ta rekor kırmıştı
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üzerinden altın ithalatı 2023 yılına rekorla başladı.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, Ocak ayında altın ithalatı 68 bin 330 kg ile kayıtların tutulmaya başlandığı 1995 yılından bu yana en yüksek rakama ulaştı.
Aynı ayda gümüş ithalatı 73 bin 77 kg olarak gerçekleşti.