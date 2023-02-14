  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Deprem sonrası hükümetten dikkat çeken altın kararı: Durduruldu
Ekonomi

Deprem sonrası hükümetten dikkat çeken altın kararı: Durduruldu

Deprem felaketinin ekonomiye olumsuz etkisini hafifletmek amacıyla altın ithalatı durduruldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 14:46:00 -
Deprem sonrası hükümetten dikkat çeken altın kararı: Durduruldu

6 Şubat depremlerinin ekonomiye olumsuz etkisini hafifletmek için mal mukabili (vadeli) altın ithalatının geçici bir süreliğine durdurulması için karar alındığı belirtildi.

Cari açıkta artışın önlenmesi için altın ithalatında geçici durdurma kararı alındı.

Ocak'ta rekor kırmıştı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üzerinden altın ithalatı 2023 yılına rekorla başladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, Ocak ayında altın ithalatı 68 bin 330 kg ile kayıtların tutulmaya başlandığı 1995 yılından bu yana en yüksek rakama ulaştı.

Aynı ayda gümüş ithalatı 73 bin 77 kg olarak gerçekleşti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23