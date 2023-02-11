Deprem sonrası bunu yapmıştı! O ahlaksız gözaltına alındı
Hatay'da kendisini Türkmen Derneği Başkanı olarak tanıtan bir kişi, Hakkari, Yüksekova'dan gelen 6 TIR'ı çevirerek depremzedelere gelen yardımları kendi deposuna indiren hırsız gözaltına alındı.
Hatay'da kendisini kendisini Türkmen Derneği başkanı olarak tanıtan bir kişinin Hakkari, Yüksekova'dan gelen tırları çevirerek depremzedelere gelen yardımları kendi deposuna indirdiği ortaya çıktı.
Depoda bir kaç tır malzeme ile birlikte suçüstü ele geçirilen şahsın, yaklaşık 5 milyon TL değerindeki yardım malzemesini deposunda biriktirdiği tespit edildi.
Hırsız görevliler tarafından malzemelerin yığıldığı depoda yakalanarak gözaltına alındı.
Kendini "Türkmen Derneği Başkanı" olarak tanıttı
Hatay merkez Yeni Hatay Stadyumu yanındaki kapalı spor salonunda tutulan şahsın, kendini 'Türkmen Derneği' başkanı olarak tanıttığı ortaya çıktı.
6 TIR'lık stok yapmış
Şahsın yardım malzemelerini topladığı ve kendi çiftlik evine götürüldüğü yaklaşık 6 TIR'lık bir stok yaptığı belirlendi. Kendisinin kaçarken merdivenlerden düştüğü görülen şahsın 5 milyon TL değerinde gıda ve yardım malzemesini çaldığı tespit edildi.