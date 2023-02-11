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Gündem Deprem sonrası bunu yapmıştı! O ahlaksız gözaltına alındı
Gündem

Deprem sonrası bunu yapmıştı! O ahlaksız gözaltına alındı

Hatay'da kendisini Türkmen Derneği Başkanı olarak tanıtan bir kişi, Hakkari, Yüksekova'dan gelen 6 TIR'ı çevirerek depremzedelere gelen yardımları kendi deposuna indiren hırsız gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 12:07:00 -
Deprem sonrası bunu yapmıştı! O ahlaksız gözaltına alındı

 

Hatay'da kendisini  kendisini Türkmen Derneği başkanı olarak tanıtan bir kişinin Hakkari, Yüksekova'dan gelen tırları çevirerek depremzedelere gelen yardımları kendi deposuna indirdiği ortaya çıktı.

Depoda bir kaç tır malzeme ile birlikte suçüstü ele geçirilen şahsın, yaklaşık 5 milyon TL değerindeki yardım malzemesini deposunda biriktirdiği tespit edildi.

 

Hırsız görevliler tarafından malzemelerin yığıldığı depoda yakalanarak gözaltına alındı.

Kendini "Türkmen Derneği Başkanı" olarak tanıttı

Hatay merkez Yeni Hatay Stadyumu yanındaki kapalı spor salonunda tutulan şahsın, kendini 'Türkmen Derneği' başkanı olarak tanıttığı ortaya çıktı.

6 TIR'lık stok yapmış

Şahsın yardım malzemelerini topladığı ve kendi çiftlik evine götürüldüğü yaklaşık 6 TIR'lık bir stok yaptığı belirlendi. Kendisinin kaçarken merdivenlerden düştüğü görülen şahsın 5 milyon TL değerinde gıda ve yardım malzemesini çaldığı tespit edildi.

 

 

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Yorumlar

Mehmet Ali BICER

ASIN GITSIN BU SEREFSIZLERI

Mehmet Ali Küçüktüfekçi

beklemeden öte tarafa bir şekilde gönderilmeli...
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