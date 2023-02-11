Deprem sonrası bunu yapmıştı! O ahlaksız gözaltına alındı

Hatay'da kendisini kendisini Türkmen Derneği başkanı olarak tanıtan bir kişinin Hakkari, Yüksekova'dan gelen tırları çevirerek depremzedelere gelen yardımları kendi deposuna indirdiği ortaya çıktı.

Depoda bir kaç tır malzeme ile birlikte suçüstü ele geçirilen şahsın, yaklaşık 5 milyon TL değerindeki yardım malzemesini deposunda biriktirdiği tespit edildi.

Hırsız görevliler tarafından malzemelerin yığıldığı depoda yakalanarak gözaltına alındı.

Kendini "Türkmen Derneği Başkanı" olarak tanıttı

Hatay merkez Yeni Hatay Stadyumu yanındaki kapalı spor salonunda tutulan şahsın, kendini 'Türkmen Derneği' başkanı olarak tanıttığı ortaya çıktı.

6 TIR'lık stok yapmış

Şahsın yardım malzemelerini topladığı ve kendi çiftlik evine götürüldüğü yaklaşık 6 TIR'lık bir stok yaptığı belirlendi. Kendisinin kaçarken merdivenlerden düştüğü görülen şahsın 5 milyon TL değerinde gıda ve yardım malzemesini çaldığı tespit edildi.