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Gündem Deprem sonrası Avrupa’dan 3 bin kişilik destek ekibi
Gündem

Deprem sonrası Avrupa’dan 3 bin kişilik destek ekibi

Asrın felaketi olarak nitelendirilen, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Avrupa’da 31 ülkeden 3 binin üzerinde arama kurtarma ve sağlık personeli, Türkiye’nin yardımına koştu.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 17:28:00 -
Deprem sonrası Avrupa’dan 3 bin kişilik destek ekibi

Avrupalılar, deprem bölgesinde 6 sahra hastanesi, 3 ambulans uçağını da depremzedelerin hizmetine sundu. En az 74 özel eğitimli köpek, arama kurtarma faaliyetlerinde Avrupalı ekiplere eşlik etti.
Arama kurtarma faaliyetlerini tamamlayan ekipler, ülkelerine dönerken sağlık çalışanları, deprem bölgesinde hizmet vermeyi sürdürüyor.

Türkiye’ye desteğe koşan bazı Avrupa ülkeleri şunlar:

Avusturya’dan 84’ü asker, 32’si sivil 116 arama kurtarma ve sağlık personeli, deprem bölgesinde yaklaşık bir hafta görev aldı.
Fransa da 136 kişiden oluşan 2 arama ve kurtarma ekibi, 61 itfaiyeci, 2 doktor, 4 hemşire, bir veteriner ve 6 özel eğitimli köpeği bölgeye gönderdi.
İspanyol ekip, 6 kişiyi göçük altından sağ çıkardı. Bu ülkeden 95 kişilik arama kurtarma ekibi ve 8 uzman köpek deprem bölgesine gönderildi.
Hollanda’dan 65 kişilik arama kurtarma ekibi, 11 kişiyi enkazdan sağ çıkardı.
Polonya, Türkiye’ye 76 uzman itfaiyeci, 52 askeri sağlık görevlisi ve 8 arama kurtarma köpeği gönderdi.
Yunanistan’ın 33 kişiden oluşan iki farklı ekibi arama kurtarma faaliyetlerine katılarak 4 kişiyi kurtardı.
Çekya, deprem bölgesine 70 kişilik bir ekip gönderdi.
İtalya’dan 63 uzman ve 7 eğitimli köpekle bölgede arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan ekipler, 2 kişiyi kurtardı.
İngiltere, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde kurduğu tesiste 100 personel görev aldı.

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