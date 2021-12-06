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Aktüel Deprem son dakika! Deprem nerede oldu kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Aktüel

Deprem son dakika! Deprem nerede oldu kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Depremde can kaybı var mı? Depremde yıkılan, çöken bina var mı? AFAD deprem nerede oldu? soruları her deprem haberi sonrası vatanndaşlar tarafından merak edilmekte. Son depremler Van’ın Tuşba ilçesinde meydana geldi. AFAD deprem verilerin göre Tuşba’da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 07:43:00 - 2021-12-06 07:44:03
Deprem son dakika! Deprem nerede oldu kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Son deprem nerede oldu? AFAD Van'ın Tuşba ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.Deprem Van merkez ve çevre ilçelerinden de hissedildi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 00.46'da merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.62 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Van merkez ve ilçelerinden de hissedildi.

Depremde yıkılan, çöken bina var mı?

İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00.46'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı. Tuşba depeminde can ve mal kaybı yaşanmadı.

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