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Deprem sırasında kuvözdeki bebekleri böyle korudular

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te, şiddetli sarsıntı sırasında hastane çalışanlarının kuvözdeki bebekleri koruma çabası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 00:50:00 -

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te, şiddetli sarsıntı sırasında hastane çalışanlarının kuvözdeki bebekleri koruma çabası, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin sarsıntı şiddeti Gaziantep'teki güvenlik kamerasına yansıdı.

Deprem anı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi'ndeki bebeklerin kuvözlerinin bulunduğu yoğun bakım ünitesindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, saat 04.17'de başlayan depremle beraber ünitedeki kuvözlerin sallanması, bölgeye gelen 2 hemşirenin ise yaşadığı kısa süreli paniğin ardından kuvözleri tutmaya çalışması yer aldı.

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