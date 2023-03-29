'Deprem' şiiri yazan Yılmaz Erdoğan, linç edildi

Sanatçı Yılmaz Erdoğan, 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerin ardından yazdığı şiiri Twitter hesabından yayınladı.

Büyük yıkımın yaşandığı Antakya’daki görüntüler üzerine şiirini seslendiren Erdoğan’ın suskunluğunu haftalar sonra şiirle bozması tepkilere neden oldu.

Erdoğan'a, "1.5 ay sustun, şimdi buğulu sesinle memleketime şiir mi yaptın. Yürü git ya", "Sen niye bu kadar acele ettin. Marmara depremini bekleseydin?" gibi tepkiler geldi.

Erdoğan’ın yazdığı şiir şöyle:

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“Ah benim güzel Antakya’m…

Sen üzme kendini bu kadar.

Olan bize olur,

Coğrafya kendini tazeler.

Dağılır gene kara bulutlar.

Bilirsin güneş

Bizim Hatay’ı çok sever.

Biraz sabır,

Biraz yağmur,

Biraz da zahter…”