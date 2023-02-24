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Aktüel ABD'li ünlüden Türkiye'de yaşanan depremlerle ilgili dikkat çeken yardım! Deprem bölgesinden yaptığı paylaşım
Aktüel

ABD'li ünlüden Türkiye'de yaşanan depremlerle ilgili dikkat çeken yardım! Deprem bölgesinden yaptığı paylaşım

ABD'li ünlü model Bella Hadid, New York'taki Türkevi'ne gelerek, Türkiye'deki depremzedeler için yardım kutuları bıraktı. Dünyanın her yerinden deprem bölgesinden yaptığı paylaşıma yorum yağdı! Yaptığı paylaşım takipçileri tarafından çok beğenildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 22:07:00 - 2023-02-24 22:16:06
ABD'li ünlüden Türkiye'de yaşanan depremlerle ilgili dikkat çeken yardım! Deprem bölgesinden yaptığı paylaşım

Hadid, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'e dayanışma ve "geçmiş olsun" mesajlarını iletti.

Özgür de Türk lokumu verdiği Hadid'i Türkiye'ye davet etti.

Türkiye'nin en sevdiği ülkelerden biri olduğunu belirten Hadid, depremden bu yana Türkevi'nde yoğun yardım çalışmaları yürüten gönüllülerle de fotoğraf çektirdi.

Arkadaşı ve kuaförü Mustafa Yanaz ile kutuları taşıyan Hadid, gönüllülerden Asya Çetin'e sarıldı, teşekkür etti ve gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu, tekrar geleceğini söyledi.

Ünlü model Gigi Hadid'in kardeşi 26 yaşındaki Bella Hadid, Türkiye ve Suriye'de etkili olan depremlerin ardından da sosyal medya hesabından "Bütün vücudumda dondurucu bir his var. Etkilenen herkes için çok üzgünüm ve dua ediyorum. Haberler korkunç ve gerçekten kemiklerimi sarsıyor. Yardım etmek için yollar arıyorum." mesajını paylaşmıştı.

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