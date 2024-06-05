Deprem olmadan böyleyse deprem olursa ne olacak? Bu kez Kartal'da 5 katlı binada çökme oldu
Küçükçekmece'de 3 katlı binanın yıkılmasının ardından bugün de Kartal'da 5 katlı bir binanın 2. kat balkonu çöktü.
Olay, saat 18.00 sıralarında Kartal Cevizli Mahallesi Ardıç Ağacı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 2. katındaki balkonda çökme meydana geldi.
Bina sakinleri tahliye edildi
Çökmenin yaşandığı esnada balkonda kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine adrese gelen ekipler tarafından bina sakinleri tahliye edilirken, sokak ve çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.
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