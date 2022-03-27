Türkiye bir deprem ülkesi ve bu gerçek kendini sık sık hissettiriyor. Son olarak Ege’de hissedilen depremler yaşandı. Peki, deprem nerede oldu?

Deprem mi oldu? Son depremler 27 Mart Pazar

İzmir'de peş peşe hissedilen depremler yaşandı. Bu sebeple vatandaşlar güncel depremleri araştırmaya başladı. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Yunanistan'da 3.7, İzmir Aliağa'da ise 3.0 büyüklüğünde depremler meydana geldiği belirtildi. İzmir Aliağa'da oluşan depremin 21:18'de ve 14.4 km derinlikte meydana geldiği kaydedilirken Yunanistan'daki deprem 20:32'de ve 5.0 km derinlikte oluştu.

Deprem nedir?

Deprem, yer sarsıntısı, seizma veya halk arasında zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür.