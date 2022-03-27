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Yaşam Deprem mi oldu? Son depremler 27 Mart Pazar
Yaşam

Deprem mi oldu? Son depremler 27 Mart Pazar

Deprem nerede ne zaman oldu? Ege’de hissedilen depremler meydana geldi. Pek çok kişi ise ‘Deprem nerede oldu?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. 27 Mart güncel deprem listesi:

Yeniakit Publisher
2022-03-27 22:49:00 -
Deprem mi oldu? Son depremler 27 Mart Pazar

Türkiye bir deprem ülkesi ve bu gerçek kendini sık sık hissettiriyor. Son olarak Ege’de hissedilen depremler yaşandı. Peki, deprem nerede oldu?

Deprem mi oldu? Son depremler 27 Mart Pazar

İzmir'de peş peşe hissedilen depremler yaşandı. Bu sebeple vatandaşlar güncel depremleri araştırmaya başladı. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Yunanistan'da 3.7, İzmir Aliağa'da ise 3.0 büyüklüğünde depremler meydana geldiği belirtildi. İzmir Aliağa'da oluşan depremin 21:18'de ve 14.4 km derinlikte meydana geldiği kaydedilirken Yunanistan'daki deprem 20:32'de ve 5.0 km derinlikte oluştu.

Deprem nedir?

Deprem, yer sarsıntısı, seizma veya halk arasında zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür.

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