Deprem nerede oldu? | Ege, Marmara ve İç Anadolu’dan son günlerde peş peşe deprem haberi geliyor. Peki, bugün nerede deprem oldu?

Deprem mi oldu? Son dakika depremleri 10 Şubat

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Özgün Ahmet Ercan, “2018 yılında belirttiğim gibi, 2020, 2021 ve hatta 2023 yılları dünya üzerinde ve Anadolu'da deprem yılları olacaktır. Bunun bizim tarafımızdan denetlenme olasılığı yok. Biliyorsunuz, 2020 yılı depremlerle başladı ve depremlerle bitti. Yaklaşık 7 tane büyük deprem oldu. 2021 yılında henüz büyük bir deprem görmedik. Son gördüğümüz büyük deprem 30 Ekim Sisam depremiydi. Ondan sonra Midilli'nin önünde gördük" dedi.