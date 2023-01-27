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Yaşam Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, nerede? Az önce deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli son depremler 27 Ocak tam listesi
Yaşam

Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, nerede? Az önce deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli son depremler 27 Ocak tam listesi

Geçtiğimiz gün Muğla açıklarında meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası gözler yeniden bölgeye çevrildi. Tamamen durdu mu merak ediyor. Bugün hangi bölgelerde depremler olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bugün Akdeniz ve İzmir bölgelerinde çeşitli sallantılar yaşandı. Son olarak İzmir'de arka arkaya yaşanan depremler halkı endişelendirmişti. Peki 27 Ocak günü nerede deprem oldu? İşte son depremler...

Yeniakit Publisher
2023-01-27 09:37:00 - 2023-01-27 09:43:37
Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, nerede? Az önce deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli son depremler 27 Ocak tam listesi

27 Ocak 2023 Cuma gününde ülke genelinde pek çok farklı ilde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu sık sık araştırmaya başladı. Özellikle farklı bölgelerde yaşayan ve sallantılar olduğunu hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün yayınlanan deprem bilgileri ve saatlerini sorguluyor. Son olarak Antalya'da yaşanan sallantı halkı endişelendirmişti. Peki 27 Ocak'ta nerede deprem oldu?

27 Ocak günü nerede deprem oldu?

Meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli tarafından her gün paylaşılıyor. Bugün 27 Ocak'ta belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Bugün gün içinde Akdeniz ve İzmir bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

Akdeniz 3.0 ile ve İzmir 2.7 ile sallandı.

İşte Kandilli Rasathanesi'nin 27 Ocak 2023 deprem verileri:

27 Ocak 2023 AFAD deprem verileri:

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