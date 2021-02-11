Deprem kaç şiddetinde oldu? Türkiye bir deprem ülkesi ve bu gerçek sık sık kendini hissettirmeye başladı. Uzmanlar 2020’de başlayan depremlerin 2023’e kadar kendini hissettireceğini ifade ediyor. Türkiye’nin pek çok yerinden deprem haberleri geliyor. Peki, bugün deprem oldu mu?

Deprem mi oldu? 11 Şubat güncel depremler

Ege başta olmak üzere Anadolu’nun pek çok yerinde her gün depremler meydana geliyor. Elbette söz konusu depremlerin pek çoğu 2 şiddetinin altında. Uzmanlar, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu bu sebeple vatandaşların deprem sırasında ne yapmaları gerektiğini öğrenmelerinin şart olduğunu ifade ediyor.