Deprem korkusundan uzak konforlu ve güvenli hayatın anahtarı

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Mavera Comfort’un şiddetli depremlere karşı yalıtımlı olacağını söyledi.

Türkiye’nin deprem izolatörlü ilk konut projesi Mavera Comfort, Başakşehir Belediyesi, Makro İnşaat ve Akyapı ortaklığıyla Başakşehir’de inşa ediliyor. “Kesintisiz Konfor” ilkesine bağlı kalarak, yerli ve yabancı deprem uzmanları ile konusunda uzman mimarlar tarafından tasarlanan proje, deprem anında ve sonrasında binanın tüm fonksiyonlarında kesinti olmaksızın, güven ve konfor içinde bir yaşam kalitesi sunuyor.

İlk kez bir konut projesinde uygulanıyor

Daha önce şehir hastaneleri, veri merkezleri, köprüler gibi yüksek önem arz eden yapılarda kullanılan deprem izolatörleri, ilk kez bir konut projesinde uygulanıyor. Başakşehir’de inşa edilen ve şiddetli depremlere karşı yalıtımlı olacak “Mavera Comfort” projesinin garantörü ise Başakşehir Belediyesi.

“Önleyici hizmetlere önem veriyoruz”

Yaklaşık 65 bin metrekarelik alan üzerinde konumlandırılan Mavera Comfort projesinin Türkiye’de bir ilk olduğuna dikkat çeken Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Belediyesi olarak önleyici hizmetlere önem verdiklerini söyledi. Deprem ve koronavirüs salgının ortak bir noktada buluştuğunu ifade eden Başkan Kartoğlu, “Sağlık ve yapı başta olmak üzere hayata dair tüm konularda önem vermemiz birinci öncelik önleyici hizmetler. Gerek ülkemizin sağlık alanındaki başarısı gerek yapı stoğu değişimi sağlanarak depreme hazırlığının yapılması, önemsediğimiz önleyici hizmetlere örnektir. Benim altını çizmek istediğim husus şehirlerimizin de bu şekilde yenilenmesi, önleyici hizmetlerle buluşmasının sağlanması” dedi.

Proje 2023 yılında tamamlanacak

Başkan Yasin Kartoğlu, Mavera Comfort projesinin yanı sıra sosyal konut konusunda da müjde verdi. Başakşehir’in İstanbul’da zemini en sağlam ilçelerden biri olduğuna dikkat çeken Kartoğlu, Başakşehir Belediyesi’nin bu yıl yapımına başlayacağı bin 500 konutluk bir sosyal projesi ve farklı sosyal projelerinin olacağını söyledi.

“Şiddetli depremlere karşı yalıtımlı”

17 Ağustos 1999 Marmara depreminden bu yana Türkiye’de konutların depreme dayanıklı ve deprem yalıtımlı olarak iki farklı şekilde inşa edildiğini belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Başakşehir’de inşa edilen Mavera Comfort evleri, şiddetli depremlere karşı yalıtımlı olacak ve sakinleri 7 şiddetindeki depremlerde bile herhangi bir sorun yaşamayacak. Satış ofisindeki simülatörde bunu görüyorsunuz. İzolatör kullanılan ve kullanılmayan iki yapıya 7 büyüklüğünde suni deprem uygulanıyor. İzolatör kullanılan yapıdaki eşyalar yerinden kıpırdamazken, diğer yapıdaki eşyalar ise devriliyor. Deprem kuşağında bulunan ülkemizde bu gerçekten büyük bir konfor” ifadelerini kullandı.

Sosyal tesislerden spor salonlarına, peyzaj alanlarından kapalı ve güvenlikli otoparklarına kadar güvenlik ve konfor anlamında sakinlerine huzurlu ve güvenli bir hayat vadeden Mavera Comfort projesinde, 2+1’den 4,5+1’e kadar farklı büyüklük ve planlara sahip 705 daire inşa edilecek. Projenin 2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor.