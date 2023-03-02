Deprem korkusu her yanı sardı: İstanbul taşınıyor!

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul’da riskli yapılar için acil dönüşüm ilan etti. Bakan Murat Kurum, önceki gün yaptığı açıklamada; kentte riskli olduğu tespit edilen 1 milyon 500 bin konutun, şehrin iki yakasında belirlenen rezerv alanlara taşınacağını söyledi. Bu açıklama sonrasında söz konusu alanların nereler olabileceği ise merak konusu oldu. Alınan kararın kentsel dönüşümü hızlandırması beklenirken, sektör temsilcileri, bu iki alanın fay hattı geçmeyen ve depreme dayanıklı olan Karadeniz’in kıyı bölgeleri olabileceğine işaret ediyor.

FIRSATÇI UYARISI

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, alanların dillendirmesiyle birlikte fırsatçıların harekete geçebileceği uyarısında bulundu. Akdoğan, rezerv alanların fay hattı geçmeyen depreme dayanıklı bölgeler olacağına dikkati çekerek, “Avrupa yakasında Arnavutköy, Anadolu yakasında ise Beykoz sırtları, Çekmeköy olabilir. Karadeniz’e yakın yerler olur diye tahmin ediyorum” dedi.

BAŞKA ALTERNATİF YOK

Bakanlığın aldığı kararı olumlu bulan ve kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracağını ifade eden EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, “Söz konusu rezerv alanlarının Avrupa yakasında Arnavutköy, Anadolu yakasında ise Tuzla ila Gebze bölgesinde olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü başka bir alternatif yok” diye konuştu.

KIRILAMAYAN ZEMİNLER VAR

İstanbul’da zemin sağlam bölgelerle ilgili bilgi veren Jeoloji Mühendisi Dr. İshak Yılmaz, “Özellikle doldurulmuş yerlere binaların yapıldığı Avcılar, Beylükdüzü, Büyükçekmece ve Bakırköy gibi yerlere dikkat edilmesi gerekiyor. Riski düşük olan yerler Arnavutköy ve Çatalca. Birinci kriter zemin olmalı. Balyozla bile kıralmayan zeminler var. Avrupa’da Beşiktaş, Şişli, Sarıyer, Zekeriyaköy, Ayazağa, Gaziosmanpaşa gibi yerlerin zemini sağlam. Anadolu yakasında ise Üsküdar, Küçüksu, Çekmeköy, Polonezköy gibi yerlerin riski sahil kesimlerine göre daha düşük” dedi.

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