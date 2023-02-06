Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin büyüklüğünün 7,4 olduğu, derinliği ise 7 kilometre olduğu açıklandı. Depremin ivmesinin ise 0.6 g olduğu belirtildi. Peki, deprem ivmesi ne anlama geliyor?

Deprem ivmesi nedir? Deprem ivmesi ne anlama geliyor?

Kuvvetli yer hareketinin (depremin) nicel (sayısal) ölçüsüdür. İvme, depremin yeryüzündeki etkisini sayısal olarak ifade ettiğinden inşaat mühendisleri statik hesaplamalarında bu değeri kullanarak projelerini oluştururlar. Bu açıdan ivme, şiddet kavramından daha önemlidir ve inşaat mühendisleri tarafından tercih edilir. Depremin yapılar üzerindeki hasarları ancak depremin oluşturduğu yer hareketi belirli bir ivmeyi aşınca ortaya çıkmaktadır.