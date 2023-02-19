Deprem felaketi sonrası Mustafa Sarıgül'den yeni bakanlık önerisi

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bölgelerde çeşitli ziyaretler yaptığını belirtti.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Sarıgül, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) siyasi partilere çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:

"Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığını kuralım. Türkiye'miz deprem kuşağında olan bir ülke. Yarın sabah tekrar canları kaybetmek istemiyorsak, yarın sabah böylesine bir felaketle karşılaşmak istemiyorsak, bilim adamlarını dinleyelim bilimin öncülüğünde hareket edelim. Fay hatlarının nerede olduğu belli, tekrar bu depremin tetikleneceği belli, bilim adamları bunu defalarca söyledi, söylüyorlar. Büyük İstanbul depremi, İzmir depremi özellikle Orta Anadolu'dan gelen Erzincan, Elazığ, Bingöl bölgesinden ve Güneydoğu hattından gelen fay durumu ortada. Onun için Türkiye Değişim Partisi olarak Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığının kurulmasını önemle beklemekteyiz."

Sarıgül, yaraların sarılmasını, devletin bütün kurum ve kuruluşlarının işbirliği ve güç birliği yapmasını arzu ettiklerini aktardı.

TBMM'nin açılması gerektiğini ifade eden Sarıgül, Meclisin bir hafta daha kapatılmasını doğru bulmadıklarını belirtti.