Deprem Çardak Havalimanında da hasara yol açtı Denizli’de meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem Çardak Havalimanında da hasara yol açtı.

Denizli’de meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem Çardak Havalimanında da hasara yol açtı.

Denizli’nin Bozkurt ilçesi merkezli saat 14.25’te 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Denizli Çardak Havalimanında hasara yol açtı. Kulede camlar kırılırken, teknik ekipmanlar ve bilgisayarlar devrildi, tavan ışıkları aşağı düştü. Görevlilerse hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri aldı.

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