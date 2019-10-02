Deprem çantasında neler olmalı? Deprem nedir? Deprem anında yapılması gerekenler!
Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarakyeryüzeyini sarsma olayına deprem denir.02 Ekim 2019 Çarşamba 23:22
Ülkemiz deprem gerçeği ile iç içedir. Bu sebeple deprem konusunda bilgili ve hazırlıklı olmamız gerekmektedir. Deprem anında panik yapmadan derin derin nefes alıp sakin davranmalı. kendinizi koruyabileceğiniz bir yere geçip baş ve ense korunacak şekilde pozisyon alınıp deprem geçinceye kadar yerinizden kalkılmamalı. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır. Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır. Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.
Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir. Daha önceden hazırlamış olduğunuz deprem çantasını yanınıza alıp asonsör kesinlikle kullanılmadan hızlıca bina terk edilmeli.
Deprem çantası;
- Su
- Enerji veren yiyecekler
- Yedek pilleri ile fener
- İlkyardım çantası
- Kişisel reçeteli ilaçlar (kalp, damar, tansiyon, şeker için ilaçlar)
- Çocuklarınızın kullandığı ilaçlar
- Birer kat giysi
- Bir miktar para
- Kolay taşınabilir bir battaniye
- Çakı
- Düdük
- Kalem, kağıt
- Önemli telefon numaralarının ve iletişime geçilecek kişilerin bilgilerinin bulunduğu su geçirmeyen bir dosya
- Sinek ve böceklere karşı koruyucu sprey,
- Böcek ısırmalarına karşı antibakteriyel krem ve sabun,lar, yaşlılar, engelliler ve ev hayvanları için özel malzemeler
- Tuvalet kağıdı, tuvalet atıkları için naylon poşetler.
- İklime uygun giysiler
Güzel Günler.
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