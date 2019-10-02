Deprem çantasında neler olmalı? Deprem nedir? Deprem anında yapılması gerekenler!

Ülkemiz deprem gerçeği ile iç içedir. Bu sebeple deprem konusunda bilgili ve hazırlıklı olmamız gerekmektedir. Deprem anında panik yapmadan derin derin nefes alıp sakin davranmalı. kendinizi koruyabileceğiniz bir yere geçip baş ve ense korunacak şekilde pozisyon alınıp deprem geçinceye kadar yerinizden kalkılmamalı. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır. Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır. Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.

Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir. Daha önceden hazırlamış olduğunuz deprem çantasını yanınıza alıp asonsör kesinlikle kullanılmadan hızlıca bina terk edilmeli.

Deprem çantası;

Su

Enerji veren yiyecekler

Yedek pilleri ile fener

İlkyardım çantası

Kişisel reçeteli ilaçlar (kalp, damar, tansiyon, şeker için ilaçlar)

Çocuklarınızın kullandığı ilaçlar

Birer kat giysi

Bir miktar para

Kolay taşınabilir bir battaniye

Çakı

Düdük

Kalem, kağıt

Önemli telefon numaralarının ve iletişime geçilecek kişilerin bilgilerinin bulunduğu su geçirmeyen bir dosya

Sinek ve böceklere karşı koruyucu sprey,

Böcek ısırmalarına karşı antibakteriyel krem ve sabun,lar, yaşlılar, engelliler ve ev hayvanları için özel malzemeler

Tuvalet kağıdı, tuvalet atıkları için naylon poşetler.

İklime uygun giysiler

Güzel Günler.