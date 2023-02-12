Deprem bölgesinden yürek yakan haber! AFAD gönüllüsü hayatını kaybetti
Diyarbakır'da depremzedelerin kurtulması için AFAD gönüllü olan 34 yaşındaki İ.Ç., otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Diyarbakır'da depremzedelere yardım eden AFAD gönüllüsü, araba çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Musa Anter Caddesi üzerinde AFAD gönüllüsü olduğu öğrenilen 34 yaşındaki İ.Ç.’ye otomobil çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybetti!
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde İ.Ç.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
İ.Ç.’nin cansız bedenini otopsi işlemi için Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Sürücü gözaltına alınarak inceleme başlatıldı.