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Gündem Deprem bölgesinden 49 yaralı uçakla İstanbul'a getirildi
Gündem

Deprem bölgesinden 49 yaralı uçakla İstanbul'a getirildi

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremde enkaz altından yaralı olarak kurtulan 49 depremzede ve 25 refakatçi Adana’dan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı’na getirildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 06:49:00 -
Deprem bölgesinden 49 yaralı uçakla İstanbul'a getirildi

Yaralılar burada hazırda bekleyen ambulanslarla tedavi altına alınmak üzere çevre hastanelere kaldırıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Adana’da enkaz altından yaralı olarak kurtarılan 49 depremzede ve 25 refakatçi Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-135 askeri nakliye uçağı ile saat 04.00 sıralarında

İstanbul’a getirildi. 112 ekipleri yaralılar gelmeden önce Atatürk Havalimanı’nda bekledi. Yaralıları uçaktan alan sağlık ekipleri tedavi için çeşitli hastanelere kaldırdı.

Adana’da deprem bölgesindeki enkaz altından kurtarma çalışmalarını tüm gücüyle sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri bir yandan da tahliye işlerini aralıksız devam ettiriyor.

Adana’daki enkaz altından kurtarılan 49 yaralı depremzede ve 25 refakatçi Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri uçakla Atatürk Havalimanı’na getirildi.

Yaralılar burada hazırda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Askerler yaralıların uçaktan indirilip ambulansa bindirilmesi anında sağlık ekiplerine yardım etti.

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