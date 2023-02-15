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Ekonomi Deprem bölgesindeki esnafın Halk Bankası'na olan kredi borçları 6 ay ertelendi: Hazine karşılayacak! Açıklaması
Ekonomi

Deprem bölgesindeki esnafın Halk Bankası'na olan kredi borçları 6 ay ertelendi: Hazine karşılayacak! Açıklaması

Kahramanmaraş merkezli depremlerden 10 ilimiz olumsuz etkilendi. Acı olay sonrasında deprem bölgesindeki esnafın Halk Bankası'na olan kredi borçları 6 ay ertelendi. Ertelemeden kaynaklı faizi Hazine karşılayacak

Yeniakit Publisher
2023-02-15 11:35:00 - 2023-02-15 11:43:53
Deprem bölgesindeki esnafın Halk Bankası'na olan kredi borçları 6 ay ertelendi: Hazine karşılayacak! Açıklaması

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından 10 ilimizde büyük yıkım yaşandı. 10 ilde OHAL ilan edilirken arama kurtarma ekipleri enkazlarda canla başla mücadele ediyor.

6 AY ERTELEMETüm gözler depremin 9. gününde enkazdan gelecek mucizelere çevrilmişken, deprem bölgesindeki esnafa yönelik yeni bir karar alındı. Deprem bölgesindeki esnafın Halk Bankası'na olan kredi borçları 6 ay ertelendi. Ertelemeye ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Deprem bölgesindeki esnafın Halk Bankası'na olan kredi borçları 6 ay ertelendi

FAİZİ, HAZİNE KARŞILAYACAK

Ertelemeden kaynaklı faizi Hazine karşılayacak. Erteleme kararı, vadesi 6 Şubat'tan itibaren 6 ay içinde dolacak tüm kredi borçlarını kapsıyor.

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Altın, dolar bugün ne kadar oldu? Deprem felaketi etkiler mi? Güncel yeni fiyatları: 15 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Ekonomi

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