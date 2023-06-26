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Gündem Deprem bölgesindeki 3 ilin valisi değişti
Gündem

Deprem bölgesindeki 3 ilin valisi değişti

Yeniakit Publisher
2023-06-26 03:15:00 -
Deprem bölgesindeki 3 ilin valisi değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre Hatay Valiliği'ne Mustafa Masatlı, Gaziantep Valiliği'ne Kemal Çeber ve Adıyaman Valiliği'ne Osman Varol atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Deprem bölgesindeki 3 ilin valisi değişti

Hatay Valiliği'ne Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Gaziantep Valiliği'ne Rize Valisi Kemal Çeber, Adıyaman Valiliği'ne Ağrı Valisi Osman Varol atandı.

Diğer atama kararları

Savunma Sanayii başkan yardımcılıkları görevlerine Hüseyin Avşar, Hakan Karataş, İhsan Kaya, Gökhan Uçar ve Mustafa Murat Şeker getirildi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı'na Derya Örs atanırken Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) üyelikleri Çiğdem Uçar ve Şeref Safa'nın oldu.
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