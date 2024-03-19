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Yerel Deprem bölgesindeki 11 kent için kura çekilecek
Yerel

Deprem bölgesindeki 11 kent için kura çekilecek

Yeniakit Publisher
2024-03-19 08:26:00 -
Deprem bölgesindeki 11 kent için kura çekilecek

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yıkılan konutların yeniden inşası sürerken yapımı tamamlanan 30 bin 697 konut hak sahiplerine teslim edilecek.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yıkılan konutların yeniden inşası sürerken yapımı tamamlanan 30 bin 697 konut hak sahiplerine teslim edilecek.

Merkez Üssü Pazarcık ve Elbistan olan 6 Şubat 2023'teki 7,7 ile 7, büyüklüğündeki iki büyük depremin yaraları sarılmaya devam ediliyor.

Deprem bölgesinde 300 bin konutun inşasının sürerken bir yandan da tamamlananlar hak sahiplerine çekilen kura ile veriliyor. Depremin birinci yılında 46 bin konut hak sahiplerine teslim edildi. 300 bin inşaatın devam ettiği deprem bölgesinde 30 bin 697 ev daha tamamlandı.

Tamamlanan konutların hak sahipleri bugün belirlenecek. Kura çekilişine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'dan canlı bağlantı ile katılacak.
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