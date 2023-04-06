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Yerel Deprem bölgesinde toz taşınımı bekleniyor!
Yerel

Deprem bölgesinde toz taşınımı bekleniyor!

Yeniakit Publisher
2023-04-06 09:59:00 -
Deprem bölgesinde toz taşınımı bekleniyor!

Deprem bölgesi genelinin parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, AdıyamanDeprem bölgesinde hava durumu ve Diyarbakır çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

Deprem bölgesi genelinin parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Adıyaman; Deprem bölgesinde hava durumu ve Diyarbakır çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 9, en yüksek 16 derece derece olacak.

Hatay

Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 13, en yüksek 19 derece derece olması bekleniyor.
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Gaziantep

Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 8, en yüksek 15 derece olması öngörülüyor.

Malatya

Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük 8, en yüksek 15 derece olması tahmin ediliyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da hava sıcaklıklarının en düşük 9, en yüksek 20 derece olması tahmin ediliyor.

Adıyaman

Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 9, en yüksek 16 derece olacağı tahmin ediliyor.

Adana

Adana'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 12, en yüksek 22 derece olması bekleniyor.

Diyarbakır

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 6, en yüksek 19 derece olması bekleniyor.

Kilis

Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 10, en yüksek 15 derece olarak öngörülüyor.

Osmaniye

Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 13, en yüksek 19 derece olması bekleniyor.

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