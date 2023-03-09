Deprem bölgesinde tarikat avına çıktılar!

Deprem felaketinin ilk saatlerinden itibaren İslami STK'lar ve cemaatler depremin yaralarını sarmak için seferber oldu. İslami camia ilk günden bu yana seferberlik halini sürdürürken İslam düşmanı medya sahada tarikat, cemaat avına çıktı. ''Sahada yoklar'' propagandasının kısa sürede çürütülmesinin ardından şimdi de İslami camianın bölgedeki faaliyetleri hedef alınıyor. Bölgede görev yapan askerlerin ve yöneticilerin kıldığı namazdan, ailelere tahsis edilen evlere kadar tüm faaliyetler İslam düşmanlarının hedefinde.

Daha önce ''kimsesiz çocuklar İHH'ya teslim ediliyor'' yalanı kısa sürede çürütülen İslam düşmanı medya şimdi de ''Menzil Cemaati, Adıyaman’daki köyünde 1100 depremzede çocuğun bulunduğunu açıkladı'' haberiyle gündemde. Menzil Cemaati, Adıyaman'daki depremzedeler için , Menzil Köyü'nde bulunan Buhara Evleri'nin kapılarını açmıştı. Cemaat, köydeki bu yapılarda toplam 7 bin 100 yetişkin depremzede ile 2 binin üzerinde çocuğun misafir edildiğini açıkladı. Yapılan son açıklamaya göre de Menzil Köyü’nde hâlâ 3 bin 850 yetişkin ile bin 1100 çocuk bulunuyor. Haberde çocukların bölgede ailelerinin refakatinde kalıp kalmadığına dair bir bilgi paylaşılmazken ''çocuklar teslim ediliyor'' algısı oluşturulup ''çocuklara tekbir getirttiler'' propagandası yapılıyor. Söz konusu haberin ardından Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Menzil Cemaati'ne yönelik suç duyurusunda bulundu.

Deprem bölgesinde cemaat avına çıkan gazeteciler, menzil cemaatinin depremzedelere yemek dağıtımı standında bulunan askerlerin fiziksel duruşunu, cuma namazı kılan askerleri ve devlet görevlilerini de haber yaptı. İslami camialar bir aydır deprem bölgesinde canla başla çalışırken İslam düşmanları destek olmak bir yana depremzedelerin yardımına koşan sakallı, sarıklı kim varsa hedef tahtasına oturttu.