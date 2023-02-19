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Gündem Deprem bölgesinde meğer neler olmuş neler! Komutan böyle talimat vermiş! İlk kez duyacaksınız
Gündem

Deprem bölgesinde meğer neler olmuş neler! Komutan böyle talimat vermiş! İlk kez duyacaksınız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bir komutanın depremin ilk gününde hava şartlarından dolayı havalanamayan helikopterler için verdiği talimatı anlattı.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 09:57:00 -
Deprem bölgesinde meğer neler olmuş neler! Komutan böyle talimat vermiş! İlk kez duyacaksınız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bir komutanın depremin ilk gününde hava şartlarından dolayı havalanamayan helikopterler için verdiği talimatı anlattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. 

Oktay, “İlk gün hava şartlarının helikopterin havalanmasına izin vermediğini açıklamıştık. Bir komutanımız 4 helikopteri sahaya sürüyor. Helikopterler gidemiyor geliyor fakat komutanımız şu talimatı veriyor: Savaştayız arkadaşlar, gerekirse ölüme gideceksiniz ama gideceksiniz! Bu kadar net talimat veren ve bu kadar ölümüne yardıma giden güvenlik güçlerine dil uzatan haysiyetsizlere de bunu söylemek isterim. Yüzlerce binlerce isimsiz kahramanımız var” dedi. 

 

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Yorumlar

Eyman

Kahrolsun cHp, PKK ve İsrail.
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