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Gündem

Deprem bölgesinde İHA'lar tespit etti! Büyük namussuzluk

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki enkazdan hırsızlık yapan iki kişi, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı ile tespit edilerek yakalandı. Şüphelilerden birinin hırsızlık, diğerinin ise örgüt üyeliği suçundan kaydı olduğu belirlendi.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 20:40:00 -
Deprem bölgesinde İHA'lar tespit etti! Büyük namussuzluk

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki enkazdan hırsızlık yapan iki kişi, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı ile tespit edilerek yakalandı. Şüphelilerden birinin hırsızlık, diğerinin ise örgüt üyeliği suçundan kaydı olduğu belirlendi.

Depremin vurduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde emniyetin bölgede keşif ve gözetleme faaliyetleri için kullandığı İHA'dan, iki kişinin enkazda şüpheli şekilde arama yaptığı tespit edildi. Enkazın üzerinde gezen şüphelilerin, topladıkları bazı malzemeleri beyaz renkli bir araca koydukları belirlendi.

İHA ile izlenen şüpheliler, ilgili birimlere bilgi verilmesi üzerine yerdeki ekiplerce yakalandı. Şüphelilerden birinin hırsızlık, diğerinin ise örgüt üyeliği suçundan kaydı olduğu anlaşıldı.

 

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