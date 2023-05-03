Deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor



Depremler nedeniyle yıkımın büyük olduğu ilçelerden Defne ve Antakya'da, yıkılan ya da ağır hasarı olduğu için yıkım kararı alınan binaların enkaz kaldırma çalışmalarının süreceği belirtildi.

Açıklamada, bina sakinlerinin istemeleri halinde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün Antakya'daki Bağrıyanık, Kuruyer, Narlıca, Aydınlıkevler, Maşuklu, Açıkdere, Akcurun, Gökçegöz, Haraparası, Meydan, Şehitler, Yeni Cami, Habibi Neccar, Gazi, Cumhuriyet, Altınçay, Emek, Cebrail, Esenlik, Akevler, Ürgen Paşa, General Şükrü, Akevler, Aksaray, General Şükrü Kanatlı, Esentepe, Odabaşı, Kuzeytepe, Saraykent, Akasya, Doğanköy, Oğlakören, Kisecik, Karlısu, Serinyol, Güzelburç, Avsuyu ile Defne'deki Harbiye, Dursunlu, Sümerler, Yeşilpınar, Gümüşgöze, Yeniçağ, Samankaya, Güneysöğüt, Subaşı, Orhanlı ve Çekmece mahallelerinde enkaz kaldırma çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi. (İLKHA)