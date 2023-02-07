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Gündem Deprem bölgesinde doğal gaz sızıntısı tehlikesi! Kurtarma çalışmalarına ara verildi
Gündem

Deprem bölgesinde doğal gaz sızıntısı tehlikesi! Kurtarma çalışmalarına ara verildi

Elazığ'da biri polis 2 kişinin enkaz altında kaldığı binada arama kurtarma çalışmalarına doğal gaz sızıntısı nedeniyle ara verildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 00:57:00 - 2023-02-07 01:08:26

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ’da bir bina çöktü. 2 kişinin bulunduğu enkazdaki arama kurtarma çalışmalarına doğalgaz sızıntısı nedeniyle ara verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok artçı sarsıntının ardından yine Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremde Elazığ merkeze bağlı Akpınar Mahallesi'nde bir bina çöktü.

Doğalgaz kaçağı tespit edildi

Enkaz altında biri polis 2 kişinin kaldığı öğrenildi. Havanın kararmasına rağmen enkazda arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, çalışmalara iş makineleri de destek veriyor. Çalışmalar sırasında ise doğalgaz kaçağı tespit edildi. Yoğun gaz üzerine patlama riski nedeniyle çalışmalara kısa süreliğine ara verildi. Bölgede doğalgaz ekiplerinin çalışma yaptığı bildirildi.

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