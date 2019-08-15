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Deprem bölgesinde çadırda yaşam devam ediyor

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde 8 Ağustos’ta meydana gelen ve Çardak ilçesinin de etkilendiği 6 büyüklüğündeki depremin ardından evleri hasar gören ve deprem korkusu yaşayan vatandaşlar çadırlarda kalmaya devam ediyor.

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:23
Deprem bölgesinde çadırda yaşam devam ediyor

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde 8 Ağustos’ta meydana gelen ve Çardak ilçesinin de etkilendiği 6 büyüklüğündeki depremin ardından evleri hasar gören ve deprem korkusu yaşayan vatandaşlar çadırlarda kalmaya devam ediyor. Çadır kentlerde kalan çocuklar ise her şeye rağmen çocukluklarını unutmayarak parklarda gönüllerince eğleniyor.


8 Ağustos’ta meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremle sarsılan Bozkurt ve Çardak ilçelerinde AFAD tarafından kurulan çadırlarda yaşam devam ediyor. Vatandaşlar çadırları çoğunlukla geceleri kullanıyorlar. Çadırlarda kalanların büyük çoğunluğunu evleri ağır hasarlı olan vatandaşlar oluştururken geri kalanlar ise deprem korkusunu halen üzerinden atamayan vatandaşlardan oluşuyor. Çadırların kurulduğu alanlarda Türk Kızılay’ı çalışmalarını sürdürürken, depremzedelere 3 öğün yemek veriliyor. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri ise bölgede psiko-sosyal destek faaliyetlerinde bulunuyor.


Alınan bilgilerde Çardak ilçesinde 4 bin 227 yapıda inceleme yapıldığı, bunlardan 80’inin ağır, 422 yapıda ise hafif hasar tespit edildiği öğrenilirken, Bozkurt ilçesinde ise bin 995 yapıda inceleme yapıldığı bunlardan da 264’ünün ağır hasarlı olduğu, 665’inin ise hafif hasarlı olduğu belirtildi. İlçede ayrıca 3 yapının ise acil yıkılma talimatı verildiği aktarılırken, yıkılan yapılarda da enkaz kaldırma çalışmaları yapılmaya başlandı.



Çadırlar genelde akşamları kullanılıyor


Depremden dolayı çadırlarda kalan vatandaşların gündelik hayatlarına devam ettiği bölgede gündüz boşalan çadırlar akşamları ise doluyor. Gün ağardığında çalışanlar işlerine giderken çalışmayanlar ise günü evlerinin bahçelerinde geçiriyor. Çadırda kalmanın zor olduğunu söyleyen vatandaşlar bir an önce evlerinin hasar tespit çalışmalarının da tamamlanmasını istiyor. Evleri ağır hasarlı olanların yapılarına girmelerine çekilen güvenlik şeritleri ile izin verilmiyor. Yapılarında hafif hasar olanlar ise korkularından dolayı evlerine giremeyerek çadırlarda kalmaya devam ediyor.



Çocuklar çadırlarda kalmaktan memnun


Çadırlarda kalan depremzede çocuklar ise her şeye rağmen çocuk olduklarını unutmayarak çadırların yanında ya da oyun parklarında oyun oynamaya devam ediyor.Günlerini genelde oyun oynayarak geçiren çocuklar çadırlarda kalmaktan ise memnun olduklarını ifade ettiler.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:23
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